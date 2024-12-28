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"وحده وقف العدوان على غزَّة من يوقف عمليَّاتنا"

نصر الدِّين عامر: عمليَّاتُ اليمن لن تتوقف تحت أيِّ ضغوطات ولن نتركَ غزَّة إطلاقًا

28 ديسمبر 2024 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية في حركة أنصار الله نصر الدين عامر؛ إن صنعاء تتعرض للقصف، مضيفًا، أنهم "لن يتركوا غزة إطلاقًا وعملياتهم بتوفيق الله وعونه في تصعيد وليست في تراجع".

وأكد عامر، أن "أنصار الله" لن تُوقف العمليات التي تشنها من اليمن، تحت أي ضغوطات أو تصعيد مهما كان حجمه.

وأكد أنَّ وقف العدوان على غزة وحده الكفيل بوقف العمليات التي تشنها جماعته من اليمن ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف العاصمة صنعاء، فيما أشارت تقارير إلى أن القصف استهدف مواقع عدة بصنعاء.

ونقلت قناة "المسيرة" عن مراسلها أن غارة جوية استهدفت حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء.

ومن جهتها قالت القناة الـ12 العبرية؛ إن الولايات المتحدة هي على الأرجح من نفذ هذه الهجمات.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عمليات اليمن

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