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"المرحلة الأكثر دمويَّة".. الاحتلال يصعّد اعتداءاته على الأسيرات الفلسطينيَّات

27 ديسمبر 2024 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
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أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، يواجهن المرحلة الأكثر دمويَّة في ظل تصاعد انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحقهن.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال "الإسرائيلي" صعَّد من اعتقال النساء الفلسطينيات، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وزادت من مستوى الجرائم والاعتداءات بحقهن، خاصة الاعتداءات الجنسية، التي شكّلت الحلقة الأبرز في إفادات الأسيرات".

وأوضح ، أن الاحتلال استهدف أمهات ومسنات ونساء حوامل وصحفيات وقاصرات، عدا عن اعتقال بعضهن لفترات عدة كرهائن؛ بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطاردين لتسليم أنفسهم".

وذكر أن عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ 88 أسيرة، من بينهن أربع أسيرات من غزة.

وأضاف البيان: “من ضمن الأسيرات 22 أسيرة معتقلة إداريا، و18 طالبة، و5 صحفيات، ومحاميتان، وأسيرتان قاصرتان".

وأشار إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أسيرات غزة كافة، والمتوفر فقط هو المعطى عن عددهن في سجن (الدامون)، ومن المرجح أنّ هناك أسيرات من غزة معتقلات في سجون ومعسكرات أخرى، وهنّ رهن الإخفاء القسريّ كما المئات من معتقلي غزة.

ووفقًا لنادي الأسير، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 12 ألفًا و100 مواطن من الضفة، بما فيها القدس دون غزة، حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.

المصدر / وكالات
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#سجون الاحتلال #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #أسيرات غزة

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