الخارجيَّة القطريَّة تعلِّق على مستجدَّات مفاوضات وقف إطلاق النَّار بغزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة، داعية الجميع للتعاون مع الوساطة القطرية المصرية.

وقالت الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن "المفاوضات مستمرة ولن نترك بابا غير مطروق فيما يتعلق بامكانية الوصول إلى اتفاق".

وتابعت الخارجية القطرية، "من يضع جدولًا زمنيا للوصول إلى اتفاق هو من باب التنجيم ما زلنا في إطار المناقشات الفنية والتقنية".

وفي السياق، أشارت الأنصاري إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا، وهو وصمة عار على جبين الإنسانية.

وقال إن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءًا، وذلك سيكون وصمة عار على المجتمع الدولي.

وأضاف، أنه "للأسف الوضع في غزة لم يتحسن على الإطلاق، والموقف أصبح أكثر صعوبة، والأزمة الإنسانية تزداد سوءاً، وذلك سيكون وصمة عار على المجتمع الدولي".