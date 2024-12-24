"شلَّال دمٍ لا يتوقَّف".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 445

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 445 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 81 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع "إسرائيلي" وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل لشمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,317 شهيدا و 107,713 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، شجّلت مستشفى كمال عدوان 20 إصابة في صفوف الكادر الطبي والجرحى، جراء تفجير الاحتلال "روبوت مفخخ" في محيطه، أدى أيضًا إلى أضرار في المستشفى.

وارتقى أربعة شهداء، بينهم سيدتان وطفل، وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة لعائلة "صيام" بمحيط سوق الذهب وحمام السمرة بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا، ومنطقة العلمي في محيط مستشفى كمال عدوان، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على المستشفى الإندونيسي.

كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة بالمنطقة الجنوبية لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى خمسة شهداء، جراء استهداف الاحتلال سيارة تأمين مساعدات على شارع صلاح الدين شرقي دير البلح وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارة على المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين