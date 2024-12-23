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مسيرة مركبات في شيكاغو للمطالبة بحظر الأسلحة لـ(إسرائيل)

مسيرة مركبات في شيكاغو للمطالبة بحظر الأسلحة لـ(إسرائيل)

23 ديسمبر 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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أرشيفية

شارك المئات من ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأعضاء في منظمات حقوقية، في مسيرة مركبات، جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية الينوي، للمطالبة بحظر بيع الاسلحة لدولة الاحتلال، وانهاء كافة المساعدات الأميركية لها، لإجبارها على انهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ورفع المشاركون اليافطات والعلم الفلسطيني على المركبات التي سيّرت بالقرب من مراكز التسوق والتجمعات البشرية التي تتجهز لأعياد الميلاد، لتحفيزهم على اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة، للوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية.

 كما طالبوا أعضاء الكونغرس عن الولاية بالتحرك العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وتقديم المساعدات للمواطنين في شمال قطاع المحاصر منذ أكثر من 50 يوما.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#شيكاغو #حظر الأسلحة #مسيرة مركبات

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