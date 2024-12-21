وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل النازحين في غزة

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل وتحديث بيانات النازحين، وذلك بهدف تحسين إدارة عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات.

تسهيل الحصول على المساعدات

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تسجيل النازحين وتحديث بياناتهم، مما يساهم في سرعة حصولهم على المساعدات التي يحتاجونها.

تحسين عمليات الإغاثة

ستساهم البيانات التي يتم جمعها من خلال هذه الخدمة في تنظيم وتطوير عمليات الإغاثة بشكل أكثر فعالية ودقة.

كيفية الاستفادة من الخدمة

يمكن للمواطنين المعنيين التسجيل والتحديث عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين