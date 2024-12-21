فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عسكريون إسرائيليون: رشقات الحوثي الصاروخية تكشف عن ثغرات أمنية خطيرة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل النازحين في غزة

هل تواجه مشكلة مع خدمات اليونيسف؟ إليك الحلّ

حماس: ستبقى الضّفة ومقاومتها شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه

الدِّفاع المدني: الاحتلال يمنعُ طواقمَنا من إجلاء جثامين الشُّهداء لتنهشها الكلاب الضَّالة في شوارع غزَّة

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بسبب زرعها برنامج تجسس في واتساب

لماذا تُعتبر عمليَّات القسَّام الأخيرة في جباليا "صدمة كبيرة" لقوَّات الاحتلال؟ قراءةٌ عسكريَّة

حماس تُباركُ القصفَ الصَّاروخي اليمني في قلب الكيان المُحتل

عمليَّاتُ المقاومة البطوليَّة ضدَّ جنودِ الاحتلال شمال غزة.. حديثُ الغزِّيِّين المُتواصِل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 21 ديسمبر

وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل النازحين في غزة

21 ديسمبر 2024 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل وتحديث بيانات النازحين، وذلك بهدف تحسين إدارة عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات.

تسهيل الحصول على المساعدات

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تسجيل النازحين وتحديث بياناتهم، مما يساهم في سرعة حصولهم على المساعدات التي يحتاجونها.

تحسين عمليات الإغاثة

ستساهم البيانات التي يتم جمعها من خلال هذه الخدمة في تنظيم وتطوير عمليات الإغاثة بشكل أكثر فعالية ودقة.

كيفية الاستفادة من الخدمة

يمكن للمواطنين المعنيين التسجيل والتحديث عبر الرابط التالي: اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #وزارة التنمية الاجتماعية #النازحون في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة