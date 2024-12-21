حماس تُباركُ القصفَ الصَّاروخي اليمني في قلب الكيان المُحتل

ثمَّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته.

وأكدت حماس على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني؛ مباركةً للإخوة في أنصار الله مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً وإسناداً لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم السبت، أنها استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وقالت القوات اليمنية في بلاغ عسكري، إنَّ الصاروخ أصابَ هدفَه بدقةٍ ولم تنجحِ الدفاعاتُ والمنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وأضافت، أنه "بهذهِ العمليةِ النوعيةِ، نحيي كافةَ أبناءِ شعبنِا اليمنيِّ العظيمِ الذين خرجوا إلى الساحاتِ والميادينِ مؤكدينَ على المواجهةِ والتحدي للعدوِّ الإسرائيليِّ المجرم".

وأكدت أنّ هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

ووجّهت القوات اليمنية تحيةً للمجاهدينَ في قطاعِ غزةَ وعملياتِهِمُ البطوليةَ المستمرةَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ، مؤكدةً أنها مستمرة في إسنادِهم حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واعترف "جيش الاحتلال" بإصابة 37 "إسرائيليًّا" على الأقل، فجر السبت، بجروح وبالصدمة، إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن في "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين