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كاتس يرفض تعيين جنرالات جدد حتى نهاية تحقيقات 7 أكتوبر

19 ديسمبر 2024 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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ترجمة فلسطين أون لاين 

أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الأركان، أنه لن يوافق على تعيين جنرالات جدد في الجيش الإسرائيلي حتى يتسلّم التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر.

وحسبما نشرت "القناة السابعة" على موقعها اليوم الخميس، فقد كلّف كاتس، هاليفي باستكمال التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر بحلول نهاية يناير المقبل، وتقديم جميع التحقيقات التي تم الانتهاء منها إليه بالفعل.

وقال كاتس: "من واجب الجيش الإسرائيلي إنهاء التحقيقات في أسرع وقت ممكن، من أجل تقديمها للعائلات والجمهور في (إسرائيل) ولغرض استخلاص الدروس واستخلاص النتائج اللازمة".

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#جيش الاحتلال #السابع من أكتوبر

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