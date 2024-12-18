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البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني

قائد كتيبة جنين: أمن السلطة طلب نزع سلاحنا وقال إنه لن يسمح بقتال (إسرائيل)

18 ديسمبر 2024 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يطلب نزع سلاحنا وقال إنه لن يسمح بقتال (إسرائيل)

نفى القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس وجود أي من "الأفكار تحريضية لدينا"، مؤكدا أن من يعتدي علينا نضربه بيد من حديد في إشارة لأجهزة أمن السلطة التي تنفذ عملية داخل المخيم مؤخرا.

وقال القائد العام للكتيبة، في تصريحات للجزيرة، اليوم الأربعاء: قتالنا للمحتل لا يخرجنا عن القانون، مؤكدا أن البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني.

وأضاف: برنامج السلطة السياسي تسير فيه منذ 30 عاما بلا نتيجة، مشيرا إلى أن الكتيبة أرسلت للأجهزة الأمنية شخصيات للحل لكنهم ردوا بعنجهية.

وكشف القائد العام للكتيبة أن طلب أجهزة الأمن طلبت نزع السلاح للمقاومة وقالت إنها لن تسمح بقتال (إسرائيل).

وأكمل: نحن بادرنا بالحل مسبقا والأجهزة الأمنية رفضت ذلك.

وفجر السبت الماضي، شنت أجهزة أمن السلطة عملية عسكرية في مخيم جنين، مروجة لرواية كون العملية لإحباط تفجير سيارة مفخخة كانت في طريقها لمقرات السلطة.

واغتالت الأجهزة الأمنية في اليوم الأول لعمليتها في جنين المطارد للاحتلال منذ سنوات يزيد جعايصة، وطفلين بريئين.

ولا تزال أجهزة الأمن تحاصر المخيم، وتقم بإطلاق النار وتبادل الاشتباك مع أفراد المقاومة في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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