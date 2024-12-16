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بالفيديو طرد والدة أسير إسرائيلي من اجتماع للجنة الدستور في "الكنيست"

16 ديسمبر 2024 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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مشهد حي من اجتماع لجنة الدستور في "الكنيست" وطرد والدة الأسير

نشرت وسائل إعلام عبرية، مقاطع فيديو مسجلة لطرد عناصر أمن لوالدة الأسير متان لدى المقاومة في غزة من جلسة اجتماع للجنة الدستور في "الكنيست" (برلمان الاحتلال).

وبحسب المشاهد في الفيديو فقد طرد عناصر الأمن عيناف تسنجاؤكر والدة الأسير متان من جلسة لجنة الدستور في الكنيست بعد أن عطّلت الجلسة وقالت: متان يصرخ بأنهم يموتون 1000 مرة في اليوم، إنهم يستحقون أن تنشغلوا بقضيتهم وعقد صفقة أسرى.

وصرخت والدة الأسيرة في وجه الاضرين وأضافت: هذه هي القضية التي يجب أن تهتموا بها، لا تقل لي أن أتوقف".

وعطل بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب لديه عقد صفقة تبادل في أكثر من فرصة مع المقاومة في غزة.

وحجبت سيدة تعمل في الأمن الميكروفون عن والدة الأسير، لمنع وصول صوتها لأعضا اللجنة.

وتحتفظ المقاومة في غزة بعدد من الأسرى لديها وتدعو لعقد صفقة تبادل وتوقيع اتفاق ينهي بمثابه الحرب العدوانية على قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#المقاومة في غزة #الكنيست #والدة أسير إسرائيلي #عيناف تسنجاؤكر

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