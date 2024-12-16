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احتجاجات في كبرى المدن الإسبانية ضد بيع الأسلحة لـ(إسرائيل)

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احتجاجات في كبرى المدن الإسبانية ضد بيع الأسلحة لـ(إسرائيل)

16 ديسمبر 2024 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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أرشيفية

شهدت كبرى المدن الإسبانية السبت والأحد، احتجاجات على بيع أسلحة لـ(إسرائيل)، دعا خلالها المحتجون إلى فرض عقوبات على (تل أبيب) بسبب جرائمها في قطاع غزة.

وشملت الاحتجاجات المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة فضلا عن العاصمة مدريد.

وخرج الإسبان إلى الشوارع تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما “شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين” و”تجمع المقاومة الفلسطينية”، مطالبين بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام.

قاطعوا (إسرائيل)

وفي احتجاج مدريد، تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية في أيديهم.

ورددوا هتافات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين”، و”قاطعوا إسرائيل”، و”لا توجد عقوبات ضد إسرائيل”، و”فلسطين حرة”.

وفي كلمتها بالاحتجاج، اتهمت إيزابيل سيرا سانشيز، المتحدثة باسم حزب “بوديموس” عضو البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية بـ”الكذب بقولها إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل”.

وذكرت سانشيرز أن إسبانيا “تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والغزيراس” رغم بيانات الحكومة الإسبانية بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.

وقالت: “تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت، وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

المصدر / الأناضول
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#احتجاجات #بيع سلاح #مدن إسبانية

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