كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز ليوم الإثنين 16 ديسمبر

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت 14 ديسمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 70 ألف أسرة لثالث مرة ضمن الدورة الرابعة الجديدة، في هذه المحافظات.

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