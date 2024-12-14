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كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز ليوم الإثنين 16 ديسمبر

14 ديسمبر 2024 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت 14 ديسمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى. 

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 70 ألف أسرة لثالث مرة ضمن الدورة الرابعة الجديدة، في هذه المحافظات.

تحقق من اسمك ضمن القائمة عبر الروابط التالية::

  •  كشف رفح ليوم الاثنين 16 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
  • كشف خانيونس ليوم الاثنين 16 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
  •  كشف الوسطى ليوم الاثنين 16 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا
  • التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.
  • للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.
  •  تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: اضغط هنا
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#الغاز #الهيئة العامة للبترول

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