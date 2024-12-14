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استشهاد الصحفي محمد بعلوشة جراء قصف إسرائيلي شمال غزة

14 ديسمبر 2024 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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الزميل الصحفي محمد بعلوشة

استشهد الزميل الصحفي محمد بعلوشة، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدفه بشكل مباشر عبر طائرة مسيرة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" أسقطت قنبلة على الزميل بعلوشة في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ويعمل بعلوشة مراسلاً لقناة المشهد منذ بدء الحرب على غزة، وسبق أن أصيب في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 برصاص قناص إسرائيلي.

ووصل جثمان بعلوشة إلى مركز عيادة الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة.

وصباح أمس الجمعة، استشهد المصور الصحفي  شادي السلفيتي؛ إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في محيط منطقة الصناعة غربي مدينة غزة.

وباستشهاد بعلوشة ترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 195 شهيداً، منذ حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصحفيين الشهداء #حرب الإبادة #الصحفي محمد بعلوشة

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