إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن أسباب عملية السلطة في جنين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، عن أسباب أجهزة أمن السلطة الخفية في مخيم جنين والتي بدأتها فجر اليوم السبت.

وقالت الإذاعة، إن الصور الواردة من جنين للاشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر المقاومة لم نرَ مثلها منذ سنوات.

وأضافت: "تحاول تلك الأجهزة السيطرة التي فقدتها هناك منذ فترة طويلة، ولكن هناك شكوك في أن تكون لديها سيطرة كافية وفعلية لأن هناك مجموعات مسلحة خطيرة لن تستسلم بسهولة".

ونوهت الإذاعة الإسرائيلية التابعة للجيش إلى أنه يلحظ "أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي عملية في جنين منذ أسبوعين فيما يبدو لكي يمنح الفرصة لأجهزة الأمن الفلسطينية القيام بما تقوم به حاليًا".

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وأشارت إلى أن عملية أجهزة أمن السلطة تأتي على خلفية سقوط نظام الأسد وخشية السلطة من فقدان سيطرتها على الضفة كما حدث للأسد.

وأكدت الإذاعة أن السلطة تريد أن تثبت أنها قادرة على الحكم والسيطرة من أجل أن يكون لها موطئ قدم مستقبلاً بغزة.

وأتى كشف الإذاعة العبرية وتفاصيل عملية السلطة في جنين على صورة مخالفة تماما لما حاولت أن تروجه السلطة عبر أبواقها الأمنية والسياسية بأنها محاولة للوصول إلى سيارة مفخخة كانت بطريقها للانفجار في الأجهزة الأمنية.

وتحاول وفق مراقبين السلطة وأجهزتها الأمنية القضاء على المقاومة وعناصرها في جنين، وذلك في إطار إثبات قدرتها وسيطرتها للجانب الأمريكي والإسرائيلي والتزامها بالتنسيق الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين