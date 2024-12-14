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"بالرَّصاص والقنابل".. المقاومة تتصدّى لاقتحامات الاحتلال في نابلس وجنين

14 ديسمبر 2024 . الساعة 07:43 بتوقيت القدس
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"بالرَّصاص والقنابل".. المقاومة تتصدّى لاقتحامات الاحتلال في نابلس وجنين

تصدّى المقاومون الفلسطينيون، فجر اليوم السبت، لاقتحامات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، فجّر مقاومون آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت 7 آليات عسكرية، بينها جرافة، المخيم في الساعة الثانية فجرًا، وتمركزت في شارعي السوق والمدارس.

 

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة سحب قوات الاحتلال للآلية المستهدفة، وإخراجها من المخيم باتجاه حاجز حوارة بعد إعطابها من قبل المقاومة.

وذكرت مصادر محلية أن اقتحام الاحتلال، تركز في شارعي السوق والمدارس، وتم تفجير العبوة الناسفة في تقاطع شارع السوق مع حارة الزغلول.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فيصل محمود خليفة (42 عامًا) من ضاحية اكتابا، ومصعب قوزح (34 عامًا) من ضاحية ذنابة.

في جنين، أعلنت المقاومة عن تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت حاجز سالم العسكري غرب المدينة.

واستهدف مقاومون تمركزات للاحتلال على الجدار الفاصل قرب قرية زبوبا غرب جنين، بقنابل محلية الصنع، وسط مواجهات في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحامات الضفة #طوفان الأقصى

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