خبير عسكري: إطلاقُ المقاومة للصَّواريخ من غزَّة يحملُ دلالاتٍ عسكريَّة واضحة وهذه أبرزُها

قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي إن الاحتلال "الإسرائيلي" يدفع على المستوى التكتيكي والعملياتي فاتورة باهظة من الخسائر البشرية والمادية جرَّاء تواصل الحرب على غزَّة.

وأوضح الفلاحي، أن جيش الاحتلال يتعرض لعمليات عسكرية وكمائن ناجحة شبه يومية من قبل طرف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء حديث الخبير العسكري بعد إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير ناقلة جند "إسرائيلية" بعبوة "شواظ" في شمال القطاع، مؤكدة إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وبشأن إطلاق الصواريخ من غزة، شدد الخبير العسكري على أن المقاومة تمتلك إمكانيات وقدرات رغم محدوديتها، وهو ما يحمل دلالات واضحة، خاصة أنها تطلق في ظل وجود 3 فرق عسكرية داخل القطاع، وبعد مرور 433 يومًا على الحرب "الإسرائيلية".

وأوضح الفلاحي، أن إطلاق قذائف الهاون يأتي في إطار استهداف تجمعات قوات الاحتلال بمناطق متعددة في القطاع مثل محوري نتساريم وفيلادلفيا، إضافة إلى مناطق التمركز بشمال القطاع.

وأمس الأربعاء، قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعيَّة صهيونية منذ 433 يومًا.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، صباح اليوم. وقالت إذاعة الاحتلال، إن 4 صواريخ أُطلقت من غزّة تجاه مستوطنات الغلاف على مرحلتين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أنه بعد إطلاق صاروخين صباحًا، تم الآن إطلاق صاروخين آخرين من قطاع غزة واعترف جيش الاحتلال بانفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة بئيري".

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 433 على التوالي من معركة طوفان الأقصى دكَّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وقصف مستوطناتهم وإيقاع خسائر مادية في صفوف الجنود والمستوطنين.



المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة