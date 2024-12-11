مفتي بغزة يوجه مناشدة عاجلة "للغيورين" من أبناء العالم الإسلامي

وجه مفتي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، إحسان عاشور، رسالة ومناشدة عاجلة لمن وصفهم بالغيورين من أبناء العالم الإسلامي.

وقال عاشور في رسالته التي كتبها اليوم الأربعاء على حسابه في موقع فيس بوك: "إلى كل مسلم غيور في عالمنا الإسلامي مناشدة عاجلة، الوضع الآن عندنا في مغاسل الموتى في قطاع غزة بات صعباً جداً".

وأضاف عاشور: "الموتى يُدفَنون، ولا يُكَفَّنون، والمحظوظ منهم من وفَّر له أهله شرشفاً بالياً، أو ثوباً قديماً، إن سَتَرَ رأسه انكشفت رجلاه، وما سوى ذلك يُدفَنُ في ثيابه، وأما النساء خاصة فنحن مضطرون لدفنهِنَّ في ثيابِهِنَّ؛ لأنها أستَرُ لهُنَّ".

وجوب شرعي

وخاطب عاشور من وجه لهم رسالته بالقول: "اعلموا أيها المسلمون أنه يجب وجوباً شرعياً على كل مسلم يستطيع إسنادنا ألا يتأخر عن إمدادنا بالأكفان أو القماش؛ لنتمكن من تكفين موتانا؛ ذلك أن تكفين موتى المسلمين فرض كفاية على جميع المسلمين، ونحن عاجزون عنه الآن؛ لعدم وجود القماش في غزة كلِّها، بسبب الحرب والحصار وإغلاق المعابر، فينتقل هذا الفرضُ إلى غيرنا من المسلمين، فإن لم يفعلوا جميعاً أثِم المسلمون أجمعون".

وأكمل: "هذا صوت استغاثتنا نُطلِقُه إلى جميع المسلمين في عالمنا الإسلامي، فلا تتأخروا في القيام بواجبكم وما فرضه الله عليكم أيها المسلمون".

ويتعرض قطاع غزة لحرب إجرامية منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتقى خلالها 44,805 شهداء و106,257 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولا تتوقف مسيرة ارتقاء الشهداء يوميا في كل مناطق قطاع غزة إذ اقترفت قوات الاحتلال اليوم مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و69 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين