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الاحتلال يرتكبُ مجزرةً دامية بحق عائلة "أبو الطَّرابيش" في محيط مستشفى كمال عدوان

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 11 ديسمبر

"اختفتْ أصواتُ الاسْتغاثة ولم نعرف مصيرَ المفقودين"

الاحتلال يرتكبُ مجزرةً دامية بحق عائلة "أبو الطَّرابيش" في محيط مستشفى كمال عدوان

11 ديسمبر 2024 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ارتكب الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الاربعاء، مجزرةً دامية عقب استهداف منزل مكون من ثلاثة طوابق يقطنه 30 نازحًا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن ما يقارب 22 شهيداً على الأقل وعدد آخر من المفقودين  تحت أنقاض منزل يعود لعائلة أبو الطرابيش بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى سماع أصوات استغاثة من تحت ركام المنزل المستهدف لعائلة أبو الطرابيش، والذي يضم عشرات النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أنها سمعت أصوات استغاثة من تحت ركام المنزل المستهدف لعائلة أبو الطرابيش، إذ لا يوجد قدرة على انتشال الشهداء والجرحى من أسفل المنزل لعدم توفر المعدات واستمرار القصف، وقد اختفت الأصوات مع الوقت، دون معرفة مصير المفقودين والجرحى.

تأتي تلك المجزرة بعد أقل من 24 ساعة على المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم هذه العمارة السكنية أيضاً مجموعة من العائلات التي تقطن في نفس العمارة، ويتواجد فيها عشرات المواطنين، حيث راح ضحية هذه المجزرة 25 شهيداً حتى الآن، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجزرة أبو الطرابيش

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