فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من هو محمد البشير المكلّف بتشكل حكومة انتقالية في سوريا؟

"القوات اليمنية" تعلن عن عملية "نوعية" ضد هدف إسرائيليّ "حساس" قرب أسدود

تكتيكات المقاومة النَّوعيَّة..."مسارات موت" لآليَّات جيش الاحتلال

قصَّة أيّهم ويامن.. براءة أطفال غزَّة تتوه بين عمالة أجبرتهم الحرب عليها

ما الدوافع الحقيقة وراء رفض عبَّاس تشكيل لجنة "الإسناد المجتمعيِّ"؟ محللون وسياسيون يجيبون

خبير عسكريّ لـ "فلسطين أون لاين": عمليَّات المقاومة تثبت تفوُّقها الميدانيَّ رغم فارق الإمكانيَّات

في أوَّل تعقيب... حماس تعلن موقفها من إسقاط نظام بشَّار الأسد ونجاح الثَّورة السُّوريَّة

قيادي بحماس: اغتيالات الاحتلال وعدوانه على الضَّفَّة سيزيد من إصرار شعبنا وعزم مقاومتنا

تحديث تسجيل أيتام غزة في رابط مؤسسة ساعد للتنمية

حماس تدعو كافةَ أطياف شعبنا في جنين للتَّلاحم ورصِّ الصُّفوف لمُقاومة الاحتلال

لابيد: مزاعم نتنياهو عن دور "إسرائيليّ" بسقوط نظام الأسد غير واقعية

09 ديسمبر 2024 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
...
لابيد: مزاعم نتنياهو عن دور "إسرائيليّ" بسقوط نظام بشار الأسد غير واقعية
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حزب الله" وإيران أدت إلى سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد "لا علاقة لها بالواقع".

وقال لابيد في منشور على منصة "إكس": "العالم يعلم أن تصريح نتنياهو لا علاقة له بالواقع. سلوك رئيس الوزراء كان غير مسؤول وخطير ويخلو من أي منطق سياسي".

وكان نتنياهو زعم، الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية على "حزب الله" وإيران أدت إلى سقوط نظام الأسد.

من جهة ثانية، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان إخفاق أجهزة المخابرات الإسرائيلية في التوقع المسبق للأحداث في سوريا.

وقال في كلمة بالكنيست نشرها على حسابه في منصة "إكس": "أتمنى ألا نتفاجأ بعد الآن".

وأضاف: "المخابرات الإسرائيلية لم تتوقع، ولم تحذر".

وتابع ليبرمان: "على جميع الأجهزة الاستخباراتية أن تراقب تأثير الحدث علينا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش، أشارت، الأحد، إلى أن "تل أبيب" فوجئت بالتطورات في سوريا.

ومنذ 2011 تشن إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطا عسكرية تابعة للنظام السوري.

وفجر الأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".

#إسرائيل #سوريا #لابيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة