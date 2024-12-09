حماس تدعو كافةَ أطياف شعبنا في جنين للتَّلاحم ورصِّ الصُّفوف لمُقاومة الاحتلال

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، كافة أطياف شعبنا الفلسطيني في جنين إلى رص الصفوف وتوحيد البوصلة لمقاومة الاحتلال، والتصدي لجرائمه ومخططاته في الضفة الغربية.

وأكد مرداوي، أن حرب الإبادة المتواصلة بحق قطاع غزة ومخططات الضم والتهجير والاستيطان في الضفة، تستوجب من الجميع تكاتف الجهود والتلاحم تحت خيار المقاومة.

وقال، إن "ملاحقة المقاومين واعتقالهم من قبل أجهزة السلطة، واقتحام مستشفى جنين الحكومي في المدينة، يهدد النسيج المجتمعي وأمن المواطنين، ولن يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي".

كما دعا مرداوي أجهزة السلطة إلى كف يدها عن المقاومين وملاحقتهم، وعدم تعطيل الخدمة الطبية أمام المواطنين باقتحام المستشفيات والمراكز الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين