"دون تفعيل صافرات الإنذار".. انفجار طائرة مسيَّرة في مبنى بمستوطنة "يفني" جنوب فلسطين المحتلَّة (شاهد)

أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار كبير في مستوطنة "يفني" جنوب فلسطين المحتلة، جرّاء انفجار طائرة مسيرة.

وقالت المصادر العبرية، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مبنى بعد سماع دوي انفجار كبير "يفني" جنوب فلسطين المحتلة، وانفجار طائرة مسيرة دون تفعيل صافرات الإنذار.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تصاعد كثيف للدخان بعد انفجار طائرة مسيرة بمبنى في مستوطنة "يفني" جنوب فلسطين المحتلة.

ورصدت وسائل الإعلام العبري طائرةً مسيرة تحلق في الأجواؤ قبل انفجارها في مبنى شرق "اسدود".

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنّ الاحتلال يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في المبنى بعد إصلبته بطائرة مسيرة للمقاومة في "يفني" جنوب فلسطين المحتلة.

فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن الطائرة المسيّرة أطلقت من الشرق بحسب تقديرات الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية".

وأعلنت طواقم الأسعاف أنها تتجه إلى حدث غير عادي في يبنا " غير معروف حتى اللحظة".







المصدر / فلسطين أون لاين