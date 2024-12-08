الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية بطائرات مسيّرة جنوب فلسطين المحتلة

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ، يوم الأحد، عمليةً عسكريةً استهدفت هدفًا حيويًا في جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وقال سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عملية عسكرية ضد العدو الإسرائيلي، جنوبي فلسطين المحتلة"، دون تحديد ماهية الهدف.

وأوضح أنه جرى تنفيذ العملية العسكرية "بعدد من الطائرات المسيرّة"، مشيرا إلى أنها "حققت أهدافها بنجاح"، دون توضيح ماهية تلك الأهداف.

وجدد المتحدث العسكري للحوثيين التأكيد على أن عمليات المقاومة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.