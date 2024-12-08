"عملية لن تستغرق ساعات فقط".. الاحتلال يحتل المنطقة العازلة في الأراضي السورية

غزة/ فلسطين أون لاين

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر "مطلعة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء اليوم، إن رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، قد قال لعناصر من "غولاني"، إن جيش الاحتلال "يقاتل في أربع جبهات؛ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وفي غزة، وفي لبنان، ويبدأ هذه الليلة في سورية".

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليًا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل؛ وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان" المحتل.

والليلة الماضية، صادق الكابينيت السياسي - الأمني الإسرائيلي بالإجماع على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان المحرر وإنشاء منطقة عازلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن هذه المنطقة العازلة كذراع تنفيذية، تمامًا كما هو الحال في لبنان".

وأفادت القناة بأن "اقتراح احتلال جبل الشيخ السوري قدمه وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بناء على خطة وضعت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وذكرت أنه "في الليلة الماضية، عندما أدركت القيادة في إسرائيل أن نظام الأسد قد انهار، دخل الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأ في تنفيذ العمليات العسكرية لتطبيق الخطة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات وحدة الكوماندوز "شلداغ" هي التي احتلت قمة جبل الشيخ السوري، اليوم.

وأضاف بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم: "نحن لا نراقب من بعيد فحسب، بل نتحرّك ونتّخذ ’مبادرات’ في الأراضي السورية، لأنه كان هناك اقتراب لمسلحين من الحدود".

وذكر أن "سورية منطقة خارجة عن السيطرة، وهناك رجال مسلّحون لا يمكن السيطرة عليهم، ولا نعرف أي جيش يتجول في المنطقة".

وأضاف: "لقد أوصينا المستوى السياسي، بضرورة إدارة المخاطر بطريقة ذكية، وبالتالي العمل في المنطقة العازلة، واحتلال المناطق الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت، من أجل تحسين الدفاع، ومنع اقتراب مسلحين مجهولين من الأراضي الإسرائيلية".

وشدّد على أن "هذه ليست عملية ستستمر لساعات فقط، بل أكثر، ولكن لغرض دفاعي فقط".، على حدّ زعمه.

ولفتت إذاعة الجيش إلى أن "موجات الهجمات الواسعة في سورية، تعطي الانطباع بأن إسرائيل قررت الاستفادة الكاملة من الفرصة، والهجوم على أوسع نطاق ممكن؛ مع الاستفادة من الفرصة والفوضى في سورية".

المصدر / وكالات