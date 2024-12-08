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في مجزرة "داميَّة".. 11 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج

08 ديسمبر 2024 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

ارتقى 11 شهيداً بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى، مساء اليوم الأحد، في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال بقصف منزلًا يعود لعائلة "أبو حسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة "أبو حسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط القطاع؛ أسفر عن 11 شهيدًا بينهم 4 أطفال وإصابتين.

عُرف من شهداء البريج: يوسف اسلمان أبو حسنين، عبدالله يوسف أبو حسنين، جناة عبدالله أبو حسنين، شهد يوسف أبو حسنين، وشادن يوسف أبو حسنين.

وفي وقت سابق، ارتقى 10 شهداء، في قصف إسرائيلي مناطق بشمال وجنوب القطاع الذي يشهد إبادة جماعية منذ 429 يوما.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوجود "5 شهداء وعدد من الإصابات حالة بعضهم خطيرة، جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة مجموعة من المواطنين عند منتزه بلدية غزة"، في شمال القطاع.

وفي مدينة رفح، استهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين شمالي المدينة، وأسفر القصف عن استشهاد 5 آخرين، بينهم اثنين مجهولا الهوية، كما ارتقى 3 شهداء آخرين في استهداف جديد من طائرة استطلاع شرق مدينة رفح.

وعُرف من الشهداء: عزمي قعود شحدو الدباري (32 عامًا)، محمد عبد الله محمد الشاوي (19 عامًا)، وإبراهيم عبد الله محمد الشاوي (28 عامًا).

#غزة #الاحتلال #مخيم البريج

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