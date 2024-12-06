الهمص: الخدمات الصِّحيَّة انهارت تمامًا في شمال قطاع غزَّة

أكد مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، مروان الهمص، أن الخدمات الصحية في شمال القطاع انهارت تمامًا ووصلت إلى مستوى "تحت الصفر" نتيجة تواصل العدوان "الإسرائيلي".

وقال الهمص في تصريحات صحفية، إنّ الاحتلال يتعمّد تدمير المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج، ضاربًا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، حيث يستمر في قصف مستشفى كمال عدوان ومحيطه باستخدام الطائرات المسيرة "كواد كوبتر".

وأوضح أن الوضع في مستشفيات جنوب القطاع والمنطقة الوسطى لا يقل سوءًا عما يحدث في الشمال.

ووجّه مناشدة عاجلة للوفود الطبية الدولية للدخول إلى غزة ونقل حقيقة الأوضاع الكارثية إلى العالم.

وصباح اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وأجبر المرضى والجرحى على مغادرته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تقدمت تحت غطاء ناري كثيف إلى محيط مستشفى كمال عدوان وفرضت حصارا عليه، واقتحمت المستشفى وأفرغته من المرضى والمرافقين، فيما اقتادت عددًا من المواطنين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم.

وذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق نار وقذائف مدفعية إسرائيلية تسمع في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأمس الخميس، قال مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، إن الاحتلال يواصل استهداف المشفى، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة 12 آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد الطاقم الطبي.

وأكد أبو صفية، أنّ "الوضع مأساوي في ظل غياب الإمكانيات والمستلزمات، حيث نعمل بشق الأنفس لإنقاذ المصابين".



ومنذ 5 أكتوبر الماضي، يواصل العدو الصهيوني جرائمه في شمال قطاع غزة، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، واستهداف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، وقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ومنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين