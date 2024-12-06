فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"خلال تصدِّيه لاقتحامات الاحتلال".. استشهاد الأسير المحرر مصطفى مشة في مخيم بلاطة

الاحتلال يُواصل حربَ "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 427 تواليًا

حرب غزة واحتلال خيالنا المقاوم

حماس تعلن موقفها من المقترح المصريّ حول تشكيل لجنة "الإسناد المجتمعي"

تشيلي.. إزالة اسم شارع "جمهورية إسرائيل" تضامنًا مع غزة ورفضًا للإبادة

انتقده هغاري وأثار جدلًا واسعًا في "إسرائيل".. ما هو قانون "فيلدشتاين"؟

استطلاع يكشف موقف غالبية اليهود بـ "إسرائيل" تجاه "الاستيطان بغزَّة"

مجازر مروعة وشلام دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

القوارض.. خطر يتربص بحياة النازحين في غزة وينذر بـ "كوارث صحية"

"الانتصار لدماء السنوار".. القسام تبث مشاهد "ملحمية" لكمين ثالث ضمن عملية مركبة برفح

"خلال تصدِّيه لاقتحامات الاحتلال".. استشهاد الأسير المحرر مصطفى مشة في مخيم بلاطة

06 ديسمبر 2024 . الساعة 07:31 بتوقيت القدس
...
"خلال تصدِّية لاقتحامات الاحتلال".. استشهاد الأسير المحرر مصطفى مشة في مخيم بلاطة

استشهد  شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اشتباكات اندلعت في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الأسير المحرر المشتبك مصطفى مشة (22 عاماً) متأثراً بإصابته بعد تصديه لاقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم.

وقالت المصادر، إن الشهيد "مشة" أصيب برصاصة قاتلة بالرأس في الساعات الأولى لاقتحام المخيم، وجرى نقله إلى مشفى رفيديا بنابلس إلى أن أعلن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

والشهيد مشه أسير محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال، في 21 من أغسطس الماضي بعد اعتقال استمر عامين كاملين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق نار بكثافة وتفجير عبوات ناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً كما اعتقلت الشاب باسل حسام حشاش من مخيم بلاطة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية مواجهات مسلحة مع القوات المقتحمة للمخيم، حيث تردد صدى الاشتباكات في أرجاء مدينة نابلس.

وقالت المقاومة إنها تمكنت من إيقاع قوة مشاة للاحتلال في كمين مركب محيط محور الحشاشين بمخيم بلاطة، بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#اقتحامات الاحتلال #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اشتباكات في نابلس #طوفان الأقصى #مصطفى مشة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة