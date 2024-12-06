"خلال تصدِّيه لاقتحامات الاحتلال".. استشهاد الأسير المحرر مصطفى مشة في مخيم بلاطة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اشتباكات اندلعت في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الأسير المحرر المشتبك مصطفى مشة (22 عاماً) متأثراً بإصابته بعد تصديه لاقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم.

وقالت المصادر، إن الشهيد "مشة" أصيب برصاصة قاتلة بالرأس في الساعات الأولى لاقتحام المخيم، وجرى نقله إلى مشفى رفيديا بنابلس إلى أن أعلن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

والشهيد مشه أسير محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال، في 21 من أغسطس الماضي بعد اعتقال استمر عامين كاملين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق نار بكثافة وتفجير عبوات ناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً كما اعتقلت الشاب باسل حسام حشاش من مخيم بلاطة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية مواجهات مسلحة مع القوات المقتحمة للمخيم، حيث تردد صدى الاشتباكات في أرجاء مدينة نابلس.

وقالت المقاومة إنها تمكنت من إيقاع قوة مشاة للاحتلال في كمين مركب محيط محور الحشاشين بمخيم بلاطة، بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات