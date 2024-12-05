فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّوراني: القضايا الدولية ضدّ (إسرائيل) ليست النّهاية

رئيس الشَّاباك السَّابق: نتنياهو طلب مني التَّجسُّس على وزراء وضبّاط كبار

خبير عسكري: عمليَّةُ جباليا الأخيرة تعكسُ دقَّة التَّنفيذ والتَّخطيط لدى مجاهدي القسَّام

الصِّحَّة: 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في غزَّة

"قوانين حريدية" تنذر بإسقاط حكومة نتنياهو وهذه أبرزُها

الصِّحَّة بغزَّة: 48 شهيدًا و201 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

"اعترافٌ بالجريمة".. بن غفير يدعو إلى تهجير الغزِّيين وتشجيع الاستيطان

إحالة جمعيات خيرية بريطانية إلى الأمم المتحدة لدعمها ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين

مجازر مروعة وشلام دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

كيف علَّقت حماس على نتائج تحقيق الاحتلال حول "مقتل أسراه السِّتَّة" في خان يونس؟

رئيس الشَّاباك السَّابق: نتنياهو طلب مني التَّجسُّس على وزراء وضبّاط كبار

05 ديسمبر 2024 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
...

قال رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، طلب منه التجسس على الوزراء وكبار الضباط الذين شاركوا في عملية أمنية نُفذت أثناء فترة رئاسته للشاباك، وذلك خوفًا من تسريبهم لمعلومات سرية.

وحسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، على موقعه، أن نتنياهو قال لكوهين: "استخدم كل الأدوات ضد أي شخص متواطئ في السر، بما في ذلك التنصت على الهواتف".

وأضاف كوهين، أن هناك مشكلة في الوعي لدى الجمهور الإسرائيلي، فمن يتحمل الفشل في السابع من أكتوبر ليس فقط المستوى العسكري، فالمستوى السياسي يتحمل أيضًا جزءًا كبيرًا من الفشل. 

وهاجم مكتب نتنياهو كوهين قائلًا: "إن كوهين، يشارك في حملة سياسية ضد نتنياهو، ويحاول اختلاق فضيحة أمنية مفبركة ضده".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #رئيس الشاباك #طوفان الأقصى #فضيحة نتنياهو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة