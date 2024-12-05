رئيس الشَّاباك السَّابق: نتنياهو طلب مني التَّجسُّس على وزراء وضبّاط كبار

قال رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، طلب منه التجسس على الوزراء وكبار الضباط الذين شاركوا في عملية أمنية نُفذت أثناء فترة رئاسته للشاباك، وذلك خوفًا من تسريبهم لمعلومات سرية.

وحسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، على موقعه، أن نتنياهو قال لكوهين: "استخدم كل الأدوات ضد أي شخص متواطئ في السر، بما في ذلك التنصت على الهواتف".

وأضاف كوهين، أن هناك مشكلة في الوعي لدى الجمهور الإسرائيلي، فمن يتحمل الفشل في السابع من أكتوبر ليس فقط المستوى العسكري، فالمستوى السياسي يتحمل أيضًا جزءًا كبيرًا من الفشل.

وهاجم مكتب نتنياهو كوهين قائلًا: "إن كوهين، يشارك في حملة سياسية ضد نتنياهو، ويحاول اختلاق فضيحة أمنية مفبركة ضده".

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين