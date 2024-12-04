ارتفاع نسبة "الإسرائيليين" المتوجهين لمراكز الدعم النفسي بـ40%

أفادت لجنة الصحة ببرلمان دولة الاحتلال "الكنيست" بارتفاع بنسبة الإسرائيليين المتوجهين لمراز الدعم النفسي.

وذكرت اللجنة أن 40% من الجمهور الإسرائيليين يتوجهون لمراكز الدعم النفسي هذا العام.

وفي الوقت ذاته حذرت اللجنة من تفاقم الأزمة بعد الحرب.

وأكد رئيس لجنة الصحة في "الكنيست" ايوني مشاكي أن الأزمات النفسية الناتجة عن الحرب لا تزال تؤثر على المجتمع. وأضاف أن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني لمنع الانتحار زادت لتصل إلى نحو 15 مليون شكل مع إضافة مليوني شكل بفضل جهود اللجنة.

وتشير مصادر عبرية أن حالات الاضطراب النفسي والأمراض النفسية زادت بشكل كبير في (إسرائيل) مع الحرب التي شنتها على قطاع غزة ومن ثم لبنان رغم محاولات السلطات الإسرائيلي تفاديها عبر طرق ووسائل عدة.

المصدر / فلسطين أون لاين