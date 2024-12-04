فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 شهداء في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح

ارتفاع نسبة "الإسرائيليين" المتوجهين لمراكز الدعم النفسي بـ40%

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 4 ديسمبر

تحقيقٌ استقصائي يكشفُ توثيقَ جنود الاحتلال فظائع ارتكبوها بغزة

نابلس.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيَّة في بلدتي حوارة وفوريك

الاحتلال يسلِّم جثماني الشهيدين "قواس وأبو غزالة" ومصادر عائليَّة تروي تفاصيلَ استدعائها من قبل الحكومة الأُردنيَّة!

اعتداءاتٌ واعتقالات.. الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات في الضّفة الغربيّة

الإبادة في يومها الـ 425.. قصفٌ مكثَّف على بيت لاهيا ومفقودون تحت الأنْقاض في المُحافظة الوسطى

غزة.. بحرٌ بلا قوارب وصيادين ! (صور)

"مخاوف من محاولة اغتياله"... نتنياهو سيمثل أمام المحكمة المركزيَّة بـ "تلَّ أبيب"

ارتفاع نسبة "الإسرائيليين" المتوجهين لمراكز الدعم النفسي بـ40%

04 ديسمبر 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
ارتفاع نسبة "الإسرائيليين" المتوجهين لمراكز الدعم النفسي

أفادت لجنة الصحة ببرلمان دولة الاحتلال "الكنيست" بارتفاع بنسبة الإسرائيليين المتوجهين لمراز الدعم النفسي.

وذكرت اللجنة أن 40% من الجمهور الإسرائيليين يتوجهون لمراكز الدعم النفسي هذا العام.

وفي الوقت ذاته حذرت اللجنة من تفاقم الأزمة بعد الحرب.

وأكد رئيس لجنة الصحة في "الكنيست" ايوني مشاكي أن الأزمات النفسية الناتجة عن الحرب لا تزال تؤثر على المجتمع. وأضاف أن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني لمنع الانتحار زادت لتصل إلى نحو 15 مليون شكل مع إضافة مليوني شكل بفضل جهود اللجنة.

وتشير مصادر عبرية أن حالات الاضطراب النفسي والأمراض النفسية زادت بشكل كبير في (إسرائيل) مع الحرب التي شنتها على قطاع غزة ومن ثم لبنان رغم محاولات السلطات الإسرائيلي تفاديها عبر طرق ووسائل عدة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حرب #دعم نفسي #كنيست #إسرائيليون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة