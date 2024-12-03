آخر التَّطوُّرات.. حربُ "الإبادةِ الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 424 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ424 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 42 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,466 شهيدًا و 105,358 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات على جباليا النزلة بمحيط مسجد قتيبة شمال غرب قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الصهيونية محيط ميدان بيت لاهيا.



في المحافظة الوسطى، أُصيب 5 مواطنين إثر استهداف الاحتلال منزلًا غرب دير البلح.

وتعرضت مناطق شمال وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

في خانيونس، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شمال شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، واصل الاحتلال عملية نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وأُصيب مواطنان جرّاء غارة شنّها الاحتلال على حي النصر شمالي مدينة رفح، فيما أُصيب شاب إصابة خطيرة إثر استهداف مواطن بقنبلة من طائرة كواد كابتر بالقرب من مدرسة العقاد في خربة العدس شمال شرقي مدينة رفح.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين