حزب اللَّه يصدر "البيان رقم 1" منذ إعلان وقف إطلاق النَّار مع "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدر حزب الله اللبناني، مساء يوم الاثنين، "البيان رقم 1" منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وأعلن حزب الله، في بيانه، أن المقاومة الإسلامية نفذت مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وبحسب البيان، يأتي ذلك، "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت".

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول: "قد أُعذِر من أَنذر".

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، هجماته ضد ما زعم أنها أهداف لـ"حزب الله" بلبنان، منتهكا وقف إطلاق النار القائم منذ الأربعاء.

كما زعم أنه "تم استهداف وسائل عسكرية أخرى بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان في منطقة الهرمل (شرق)، حيث كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية وشكلت تهديدا لإسرائيل.

وأضاف أنه "في إحدى الهجمات أُصيب جندي من الجيش اللبناني ويُجرى التحقيق في الحادثة".

وكذلك "نفذ الجيش الإسرائيلي خلال النهار (اليوم) هجوما لإزالة تهديد مسلحين تابعين لحزب الله في جنوب لبنان، حيث لا يزال الجيش منتشرا"، حسب البيان دون تفاصيل.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وفرنسية، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وستكون قوات الجيش والأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وحتى اليوم، لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أي انسحاب من جنوب لبنان، وانتقدت دول بينها فرنسا انتهاكات "تل أبيب" لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن بين بنود الاتفاق، إنشاء لجنة تحظى بموافقة لبنان وإسرائيل للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ التزامات الواردة في الاتفاق، على أن يقدم لبنان وإسرائيل تقارير عن أي انتهاكات إلى اللجنة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل).

ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عبر بيان الاثنين، اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام "تل أبيب" بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وبعد عن سرد انتهاكات إسرائيلية تحدث بري عن اللجنة متسائلا: "أين هي من هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا، فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به".

ويلتزم "حزب الله" الصمت حيال الخروقات الإسرائيلية المتواترة، وسبق أن أعلن أنه يراقب تنفيذ وقف إطلاق النار و"يده على الزناد".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 3 آلاف و961 شهيدًا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وردا على العدوان، أعلن "حزب الله" أنه نفذ بين 17 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيليا وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.

وتحتل "إسرائيل" منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.