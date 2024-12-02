الاحتلال يصدرُ أوامر اعتقالٍ إداري بحقِّ 42 أسيرًا من الضّفة الغربيّة

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ أوامر الاعتقال الإداري تنوّعت بين جديدة وتجديد لمعتقلين سابقين لفترات متفاوتة بين 3 أشهر وستة.

وتوزع الأسرى على محافظات الضفة بينهم 12 من جنين، و7 من رام الله، و6 من الخليل، و3 من بيت لحم، و4 من نابلس، و3 من قلقيلية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها تخريب وتدمير منازل المواطنين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال العام الأخير.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3443)، من بينهم (100) طفل، و(29) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1627)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وتنفِّذ قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

المصدر / وكالات