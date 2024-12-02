حربُ "الإبادةِ الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 423 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ423 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 41 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ "10 آلاف خيمة تأوي النازحين جرفتها مياه البحر خلال يومين، ونناشد العالم لإنقاذ النازحين قبل فوات الأوان".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44429 شهيدًا و 105250 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً بمحيط مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة محيط دوار المالية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شارع الحطبية وشارع الرضيع في مدينة بيت لاهيا ومنطقة الصفطاوي ومخيم جباليا ومنطقة قليبو، شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال والطائرات المسيرة الإسرائيلية النار بشكل كثيف في منطقة الصفطاوي وأحمد ياسين شمال وشرقي مخيم جباليا.

وقال الدفاع المدني، إنّ حريقًا اندلع في منزل لعائلة "بكر" خلف فندق الأمل غربي مدينة غزة، جرّاء قصف الاحتلال.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.

في خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين