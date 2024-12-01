هل نتنياهو محصَّن من مذكِّرة "الجنائيَّة الدَّوليَّة" لاعتقاله كما تدَّعي فرنسا؟ تقرير يوضح

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشأن ما تقول إنه قد يشكل مسؤوليتهما القانونية عن جرائمالحربوالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حرب إسرائيل على غزة .

ولقد تبع ذلك موجة من التصريحات الرسمية من جانب زعماء أوروبيين أعلنوا فيها أنهم سيؤيدون القرار ويلتزمون بالتزاماتهم باعتقال الزعيم الإسرائيلي إذا وطأت قدماه أراضيهم.

ومن بين الاستثناءات الجديرة بالذكر المجر، التي وعد رئيس وزرائها فيكتور أوربان بعدم اعتقال نتنياهو، بل وجه بدلاً من ذلك دعوة حارة لزيارتها. والآن تبنت فرنسا أيضا هذا الاتجاه العام.

وبعد أن أعلنت باريس في البداية أنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، اقترحت بعد ذلك أن نتنياهو يتمتع بالحصانة من مذكرات الاعتقال لأن إسرائيل "ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: "إن مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين ويجب أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم".

ولكن هل يصمد موقف فرنسا قانونيا؟ إليكم ما تحتاجون إلى معرفته عن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية:

تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة على أن أحكامها "تنطبق على جميع الأشخاص بالتساوي دون أي تمييز على أساس الصفة الرسمية" و"لا تعفي في أي حال من الأحوال أي شخص من المسؤولية الجنائية".

وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، إن فرنسا لديها واجب التعاون مع المحكمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و"يمتد واجب التعاون هذا إلى تنفيذ أوامر الاعتقال".

فلماذا تطالب فرنسا بحصانة نتنياهو؟

ويبدو أن الحجة الفرنسية تتركز حول المادة 98 من نظام روما، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة "أن تتصرف على نحو يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتصل بالحصانة الدبلوماسية لشخص ... من دولة ثالثة".

لقد صادقت نحو 124 دولة على نظام روما، لكن إسرائيل ليست من الدول الموقعة عليه.

وقال ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس، إن موقف فرنسا كان من الممكن أن يكون "حجة معقولة" في وقت ما، لكن المحكمة أوضحت بالفعل الغموض الذي خلقته المادة 98 فيما يتعلق بالدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في حكم أصدرته غرفة الاستئناف عام 2019.

وتتعلق هذه القضية بمذكرة الاعتقال المعلقة بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ومثل إسرائيل، فإن السودان ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حصانة لرئيس الدولة بموجب القانون الدولي العرفي - سواء كان طرفاً ثالثاً أم لا.

وهذا يعني أن فرنسا ملزمة قانونا باتباع ما قررته المحكمة الجنائية الدولية بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "حتى لو كانت لا توافق عليه"، حسب قول شاباس.

وحذر من أن فرنسا، من خلال الإشارة إلى أنها قد لا تؤيد حكم المحكمة الجنائية الدولية، تشير إلى "أن الدولة يمكن أن تتحدى أحكام المحكمة"، مما يشير إلى تطور "مقلق" بالنسبة لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

إذا كانت فرنسا تعتبر نتنياهو محصناً، فماذا تعتقد بشأن بوتين؟

في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

ورحبت الحكومة الفرنسية بهذه الخطوة، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: "لا ينبغي لأحد ... بغض النظر عن وضعه، أن يفلت من العدالة".

وقضت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا بأن منغوليا انتهكت التزاماتها كعضو في المحكمة لفشلها في اعتقال الرئيس الروسي أثناء زيارة رسمية في أغسطس/آب من هذا العام.

وبعد صدور الحكم، ذكرت الوزارة الفرنسية في مؤتمر صحفي أن "كل دولة طرف في نظام روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها، وفقا للأحكام ذات الصلة في نظام روما".

وقال شاباس إن التناقض في كيفية رد فرنسا على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بوتن ونتنياهو كشف عن "معايير مزدوجة".

وأشار إلى أن ذلك يوضح أن الحجة الفرنسية لا تستند إلى "مبدأ قانوني" بل إلى من تعتبره باريس صديقاً ومن تعتبره عدواً.

وقال أحمد، إن "التفسير الانتقائي" من جانب فرنسا لنظام روما يشكل سابقة مثيرة للقلق.

وقالت إن هذا "يقوض الغرض الأساسي من المحكمة الجنائية الدولية ... والذي كان ضمان عدم الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم".

فهل يعني هذا أن نتنياهو يستطيع السفر إلى فرنسا؟

ومن غير المرجح أن يقوم نتنياهو بزيارة البلاد لأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم اعتقاله.

وقال شاباس إنه على الرغم من حالة عدم اليقين التي خلقتها الحكومة الفرنسية ببيانها الأخير فإن القرار بشأن تنفيذ مذكرة الاعتقال من عدمه يقع في نهاية المطاف على عاتق المحاكم الفرنسية.

وأشار إلى أنه طالما بقي نتنياهو رئيسا للدولة، فإن أي رحلة إلى فرنسا ستكون زيارة رسمية، ومن غير المرجح أن تدعوه الحكومة، نظرا لأن المحاكم لا تزال قادرة على الحكم بأن مذكرة اعتقاله سارية