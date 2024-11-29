30 شهيدًا في ليلةٍ داميةٍ على مخيم النُّصيرات

النصيرات/ فلسطين أون لاين

شهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يومًا وليلةً دامية من العدوان الإسرائيلي الوحشي برًا وبحرًا وجوًا ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا حتى اللحظة ودمارٍ واسعٍ في البنايات السكنية والأراضي الزراعية.

وبدأت العملية العسكرية، فجر الأربعاء، بقصف الطيران الحربي عدة منازل وأبراج سكنية وأراضي زراعية وتكية خيرية شمال المخيم، ألحقها قصف الزوارق الحربية المتقطع للمنطقة الغربية.

واقتحمت الدبابات والجرافات الإسرائيلية قادمة من محور "نيتساريم"، شمال المخيم وصولًا للمخيم الجديد و"أرض المفتي" وسط تغطية مستمرة من قذائف المدفعية والطائرات المسيرة "كواد كابتر".

وأفاد شهود عيان لمراسل "فلسطين أون لاين" بتقدم آلية عسكرية "روبورت" داخل المخيم الجديد وشارع "جولس" وسط إطلاق نار مستمر ومنع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من ممارسة عملها وإنقاذ المحاصرين في مدارس الإيواء.

وأطلق عدد من المواطنين العالقين في منازلهم عدة مناشدات لإخراجهم من منطقة شمال المخيم (منطقة الدعوة، أرض المفتي، المخيم الجديد، حي الرحمة) دون استجابة لنداءاتهم.

وتسببت قذائف المدفعية الكثيفة والعشوائية بدمار واسع وحرائق في ممتلكات ومنازل المواطنين.

وبحسب شهود عيان فإن طائرات "كواد كابتر" ألقت قنابل حارقة صوب منشآت تجارية وغرف سكنية الأمر الذي تسبب بحرائق وخسائر مادية.

وعقب تراجع آليات الاحتلال وتوقف المدفعية والطائرات الإسرائيلية، صباح الجمعة، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء الملقاة في الطرقات ومدارس الإيواء.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من الانتشار في أرجاء المخيم وإخماد الحرائق المشتعلة في المنازل والمنشآت التجارية.

وأفاد المتحدث الإعلامي لمستشفى العودة – مخيم النصيرات محمد الشطلى، بوصول 30 شهيدا حتى اللحظة فيما لا تزال الطواقم الميدانية تمارس عملها في البحث عن الجثامين العالقة أسفل الدمار والركام.

ويشهد مخيم النصيرات عدوانًا "إسرائيليًا" يوميًا من الآليات العسكرية المتمركزة على أطرافه الشمالية والغربية، وسط إطلاق مستمر للقذائف الحربية.

وكانت آخر عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال في النصيرات مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الجاري وأسفرت آنذاك عن ارتقاء 40 شهيدًا ونسف مربعات سكنية غربي المخيم.

ويُواصل الاحتلال لليوم الـ420 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة غير آبه بقرارات دولية أو أممية لوقف جرائمه اليومية التي خلفت أكثر من 44,282 شهيدًا و104,880 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.