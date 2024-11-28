المُرشد الإيرانيّ: لا يمكنُ إخماد "طوفان الأقصى" والنِّظام الصّهيوني الغاصِب سيزول

نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي، تغريدة أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أكد خلالها على مواصلة حالة الحرب ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال خامنئي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "إكس": "لا يمكن إخماد عاصفة طوفان الأقصى، والنظام الصهيوني الغاصب سيزول".

طوفان اقصیٰ خاموش‌شدنی نیست

و رژیم غاصب صهیونی، رفتنی است. pic.twitter.com/L1HVfUUI6W — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) November 27, 2024

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ: "طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها "إسرائيل"، الشهر الماضي، غير أنها أيضا تأخذ في الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة".

وأوضح عراقجي، في حديثه لعدد من الصحفيين، خلال زيارة إلى لشبونة، أنّ: "بلاده ترحب باتفاق الثلاثاء في لبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

في ذات السياق، بعث قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بمناسبة الاتفاق، والذي وصفه بـ"انتصار لبنان على كيان الاحتلال الإسرائيلي".

وقال سلامي إن "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل فشلاً استراتيجياً ومهيناً للكيان الصهيوني"، مضيفا "الكيان الصهيوني لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه في الحرب ضد حزب الله".

ومن جهته، فال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إنّ "الكيان الصهيوني ظن أنه سيحقق أهدافه في لبنان لكنه رغم كل عتاده وجيشه لم يتمكن أبداً من السيطرة على جنوب لبنان".

وأضاف قاليباف "على نتنياهو الكف عن الكلام الفارغ فقد هُزم وحتى يوم أمس كانت "تل أبيب" تتلقى الضربات"، مؤكدًا أنّ حزب الله حي أكثر من أي وقت مضى.

وبدأ فجر أمس الأربعاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال "الإسرائيلي"، بعد فشل الاحتلال في احتلالها وإقامة منطقة أمنية إسرائيلية فيها.

وقالت وسائل إعلام عربية ودولية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر أمس بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش).

المصدر / وكالات