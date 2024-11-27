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الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيليّ رفض 41 محاولة للوصول إلى المحاصرين شمال غزة

27 نوفمبر 2024 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيليّ رفض 41 محاولة للوصول إلى المحاصرين شمال غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن جيش الاحتلال رفض 41 محاولة هذا الشهر للوصول إلى المواطنين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة.

وقال الحق، في الإفادة اليومية حول الظروف الإنسانية في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها.

وأضاف، أن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، فيما يتعرض السكان لقصف مكثف وهم بحاجة ماسة للمساعدة.

وأوضح حق، أن الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات، بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة.

من جهتها، حذرت المتحدثة باسم منظمة أوكسفام الدولية هديل القزاز من أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة أشد من كارثية، خاصة مع دخول الشتاء الثاني وانتشار الامراض بسبب الجوع والبرد، ما يُهدد حياة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن.

وأكدت القزاز، أن الشح الكبير في المساعدات خاصة في شمال القطاع، مبينة أن 35 ألف مواطن في جباليا لوحدها هم دون أي مقومات للحياة منذ شهرين بسبب الحصار المتواصل.

#غزة #شمال غزة #جباليا

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