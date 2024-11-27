الاحتلال يرتكبُ مجزرةً دامية بمدرسة التَّابعين في مدينة غزَّة

ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون، في مجزرة دامية ارتكبتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، باستهداف مدرسة "التابعين" في شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الطابق الثالث والرابع من المدرسة التي تؤوي مئات النازحين؛ ما أدى لارتقاء 10 شهداء بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

ويُذكر أنّ هذا هو الاستهداف الثاني لمدرسة التابعين خلال شهور، عقب مجزرة "الفجر" الدامية التي ارتكبها الاحتلال في أغسطس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مدني وجرح العشرات جلهم من الأطفال.

وأمس الثلاثاء، ارتقى 11 شهيدًا وأُصيب 30 آخرين في مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 418 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.



يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين