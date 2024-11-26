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آخر التّطوّرات.. الاحتلال يُواصلُ عدوانه على لبنان لليوم الـ 65 على التَّوالي

26 نوفمبر 2024 . الساعة 07:52 بتوقيت القدس
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آخر التّطوّرات.. الاحتلال يُواصلُ عدوانه على لبنان لليوم الـ 65 على التَّوالي

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 65 على التوالي عدوانه الواسع على لبنان، مُرتكبًا المجازر والمذابح ضدّ المواطنين، ومُخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل  على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و768 شهيدًا، و 15 ألفًا و699 إصابةً.

وقصف طيران الاحتلال مبنى داخل الضاحية الجنوبية في بيروت، فيما استهدف  بقذائف الفسفور، أطراف بلدتي الماري وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتقاء شهيدين إضافة إلى مصاب، في غارة الاحتلال على بلدة البازورية بصور جنوب لبنان.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا في النبطية جنوب لبنان.

كما شن الاحتلال مساء الإثنين، غارات جوية على بلدات: الخيام، وعيناثا، وكونين، وقصف بالمدفعية وادي خنسا، في جنوب لبنان، كما أصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال ساحة خربة سلم في جنوب لبنان.

وقصف طيران الاحتلال الحربي، بلدة بيوت السياد والمنصوري، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منطقة رأس العين. بينما أغار على أطراف بلدة زبقين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #العدوان على لبنان

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