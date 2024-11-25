فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدورة"4"..كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 27-28-29 نوفمبر

منظَّمة إغاثيَّة: 130 ألف طفل محاصرون منذ 50 يومًا شمال غزَّة

مشاهد توثِّق عمليَّة بتر قدَّم جنديّ (إسرائيلي) داخل "ميركافاه" في معارك جباليا

"كانت المخدِّرات التُّهمة الجاهزة".. تقارير تكشف خفايا قتل الأمن الأردنِّيِّ شابًّا هاجم السِّفارة الإسرائيليَّة

"نطرق جدار الخزَّان".. الإعلامي الحكومي: قطاع غزة مُقبل على أزمة عميقة وكارثة إنسانية حقيقية

ماذا يقول أهالي شهداء الضَّفَّة عن ثبات أبنائهم وتضحياتهم في غزَّة؟

"المكافآت الماليَّة".. محاولة يائسة تكشف فشلاً إسرائيليًّا في تحرير الأسرى

"أكسيوس": ترامب فوجئ بمعرفة أنَّ نصف المحتجزين بغزَّة ما زالوا أحياءً.. ما القصّة؟

التَّحقيق مع 5 موظَّفين في مكتبه... أزمة جديدة تلاحق الوزير المتطرِّف بن غفير.. ما تفاصيلها؟

الصّحة بغزّة: 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدورة"4"..كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 27-28-29 نوفمبر

25 نوفمبر 2024 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...
الدورة"4"..كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 27-28-29 نوفمبر
غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم الإثنين 25 نوفمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى من الدورة الرابعة الجديدة.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في هذه المحافظات.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

 * زيارة الروابط التالية:

 * كشف رفح لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف خانيونس لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 * كشف الوسطى لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

 * التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

 * تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: [https://felesteen.news/post/153617]

#غزة #خانيونس #رفح #الغاز #الوسطى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة