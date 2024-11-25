الدورة"4"..كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لأيام 27-28-29 نوفمبر

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم الإثنين 25 نوفمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى من الدورة الرابعة الجديدة.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في هذه المحافظات.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف رفح لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف خانيونس لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف الوسطى لأيام 27-28-29 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز: [https://felesteen.news/post/153617]