مقتل شخص أطلق النار على أمن السفارة الإسرائيلية في الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.

وأفادت الأمن العام بإصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

كما بينت أنه "جرت مطاردة مطلق النار ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني"، وفق البيان.

وأغلق الأمن الأردني كل الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان، بعد إطلاق نار بمحيطها.

كما حلقت طائرات مسيّرة في محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني أردني، أن الحدث الأمني انتهى بمحيط سفارة إسرائيل، وتمت السيطرة على المداخل المؤدية للسفارة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.

وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان البقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

والمنطقة القريبة من السفارة التي تخضع لحراسة مكثفة من المناطق المعروفة التي تنظم بها احتجاجات عادة ضد إسرائيل.