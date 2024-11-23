مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل في الخليل ويدنسون المقبرة الإسلامية

هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، المقبرة الاسلامية وشوارع وازقة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال المقبرة الاسلامية وشوارع وأزقة البلدة القديمة بمدينة الخليل وحارة جابر وتل الرميدة وحي السهلة، ونظموا مسيرة استفزازية، اعتدوا خلالها على الممتلكات الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة الاستيطانية من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق والخليل، ومن البؤر الاستيطانية وسط المدينة.

ورشق المستوطنون منازل المواطنين بالحجارة في محيط المسجد الابراهيمي، وفي محيط مدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتعليم التلمود، وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، واعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين ورددوا وهم هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب". كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعت السكان من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.

ويشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد يوم من إلغاء وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.

وبموازاة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 786 شهيدا، و6300 جريح، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين