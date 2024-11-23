"بالأبيض والأسود".. هذا ما كتبته صحيفةٌ فرنسيَّة مع صورة لـ"نتنياهو" على الغلاف الرئيسي

نشرت صحيفة “L’Humanité” الفرنسية غلافها، أمس الجمعة، واضعةً عليه صورة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عنوان “نتنياهو مجرم حرب”.

وجاء في الغلاف صورة كبيرة لوجه نتنياهو بالأبيض والأسود، مع العنوان الرئيس باللغة الفرنسية “Benjamin Netanyahou Criminel de Guerre”، أي “بنيامين نتنياهو مجرم حرب”.

وأضافت الصحيفة في أسفل الصورة تعليقًا يقول: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه السابق، قرار يحمل الأمل والعدالة، يعارضه "تل أبيب" وواشنطن”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان “فرنسا أخذت علما بهذا القرار، ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقا لنظام روما الأساسي”.

وكان لوموان قد قال أمس الخميس إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.

وعقب القرار شن وزراء "إسرائيليون" وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث مع سفراء "إسرائيل" بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".

وكشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن "إسرائيل" أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات