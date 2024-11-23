عمدة "ديربورن" الأمريكية لـ"نتنياهو" وغالانت": سنَعْتقلكم إذا وطأت أقدامكما حدودَ مدينتنا

قال عمدة مدينة ديربورن التي تقع في ولاية ميتشيغان الأمريكية عبد الله حمود، إن سلطات مدينة ديربورن سوف تعتقل نتنياهو وغالانت إذا وطأت أقدامهما حدود المدينة.

وأضاف حمود في منشور كتبه على منصة "إكس" "ربما لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنهم ضمان أن نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب غير مرحب بهم للسفر بحرية عبر الولايات الأمريكية”.

ودعا المدن الأمريكية الأخرى إلى إعلان الموقف ذاته، تجاه مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت لتورطهما في جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت شبكة “سي بي إس” الأخبارية الأمريكية في تعليقها على ما قاله عمدة مدينة ديربورن إن الحرب في قطاع غزة كانت “قضية أساسية بالنسبة للناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميتشيغان”، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة أن أصوات العرب والمسلمين لعبت دورا مهما في هذه الانتخابات، حيث رفض أغلب الناخبين التصويت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نتيجة رفضهم لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الحرب في غزة، وفضلوا إما التصويت لصالح ترامب أو لمرشح ثالث.

ومن جهته، توعّد مايكل والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".

وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.

وعقب القرار شن وزراء "إسرائيليون" وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث مع سفراء "إسرائيل" بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".

وكشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن "إسرائيل" أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات