لليوم الـ 414 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 414 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 32 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

ووفقًا لآخر التقارير الإحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,056 شهيدًا و 104,268 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 7 شهداء وأُصيب آخرون، إثر قصف صهيوني استهدف منزلاً لعائلة عويضة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا عائلة "شلدان" أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

واستهدفت آليات الاحتلال عدة مناطق في بلدة بيت لاهيا، فيما نفّذ الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 3 شهداء، بينهم سيدتان، وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية في بناية إيلياء بمخيم النصيرات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم المغازي، فيما سنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال واصل القصف المدفعي، وإطلاق القذائف تجاه مناطق شرق مخيم البريج.

في خانيونس، شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل عائلة أبو سبلة بمحيط خيام النازحين في مخيم خانيونس، ما أدّى لارتقاء 3 شهداء بينهم طفل، وأكثر من 24 إصابة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء شهيد، وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عاصي" في منطقة الشيخ ناصر شرقي خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين