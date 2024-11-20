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جيش الاحتلال يعترف في رسالة بأنه ليس باستطاعته السيطرة على غزة

20 نوفمبر 2024 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

نقل موقع واللا العبري، عن رسالة قدمها الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة العليا حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد الموقع العبري، في رسالة الجيش التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة، في نهاية الأسبوع الماضي، أن عديد القوات وطبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي لا يسمح بترسيخ سيطرة فعالة في القطاع.

وأضاف النيابة العامة باسم الجيش أنه لم يتم القضاء بالكامل على قدرات حماس في ممارسة صلاحيات سلطوية. رغم استهدافها، إلا أنه لم يتم القضاء عليها كليا".

وقال عضو كابينيت الحرب السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، خلال مؤتمر تعقده صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إن "خطة الحرب تشوشت بشكل كبير جدا، لأنه يجلس في الغرفة (أي الحكومة) أشخاص لا يريدون رؤية نهاية الحرب. هل يريدون إعادة الأسرى بالاستناد إلى مفاهيم نتنياهو الآنية، أو خطة نتنياهو؟ في الخلاصة، هدف الحرب بشأن إعادة المخطوفين هو فشل ذريع يقع وعلى نتنياهو الذي لم يفعل شيئا أن يعيدهم".

#غزة

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