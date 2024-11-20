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لليوم الـ 411.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

20 نوفمبر 2024 . الساعة 07:31 بتوقيت القدس
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 411 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,922  شهيدًا و 103,898  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 8 شهداء، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال منازل في مخيم جباليا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة بيت حانون.

كما استشهد عدد من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال منزلًا سكنيًا مقابل مخبز السلطان بمنطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلن  الدفاع المدني استشهاد رجل الإنقاذ علي عمر وإصابة عدد آخر من عناصره بقصف "إسرائيلي" استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من منزل تعرض للقصف في حي الصبرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.

في رفح، استهدف الاحتلال  مجموعة من الأهالي بالقرب من مدرسة المضخة شرق المدينة، ما أدّى لارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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