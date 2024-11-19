حماية لحقوق الإنسان يحذر من مجاعة في قطاع غزة

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان القيود المتعمدة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منظومة المساعدات الإنسانية، والتي يسعى من خلالها لتكرار حالة المجاعة الحادثة في شمال قطاع غزة.

وحذر المركز، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، من حدوث مجاعة جديدة في جنوب القطاع، وذلك بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، التي أدت لانهيار منظومة الإغاثة الإنسانية.

وقال المركز في بيانه إن الاحتلال الإسرائيلي قلّص عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، رغم تكدس هذه المساعدات على معابر قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي سمح للعصابات المسلحة، وللصوص بنهب شاحنات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته، وشجعهم على ذلك، بالتزامن مع استهدف عناصر تأمين المساعدات.

وأكد أن هذه القيود والسياسات المتعمدة من جيش الاحتلال أدت إلى شُح وندرة المواد الإنسانية والتموينية الأساسية والأدوية، ومن أهمها الدقيق والخضراوات وحليب الأطفال وكثير من أصناف الأدوية.

وشدد على أن فشل المجتمع الدولي في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية المفتعلة، يمثل دليلًا واضحًا على فشل المنظومة الإغاثية الدولية.

وطالب المركز المجتمع الدولي بإصلاح المنظومة الأممية والدولية والانتفاض في وجه هذا التردي الأخلاقي والقيمي، وإنعاش الحالة الإنسانية في شمال قطاع غزة وجنوبه لمنع مجاعة محققة وقاسية.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المدعي العام والدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، بالتوقف عن المماطلة والتسويف في توقيف مجرمي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والتحرر من أي ضغوط سياسية، والانتصار للضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين