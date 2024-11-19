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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

19 نوفمبر 2024 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وقال نشطاء مقدسيون، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.  

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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