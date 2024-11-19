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وزير الخارجية الإيراني لـ(إسرائيل): لن نتخلى عن حقنا في الرد

19 نوفمبر 2024 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإيراني لـ(إسرائيل): لن نتخلى عن حقنا في الرد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حقنها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين.

وقال عراقجي في كلمة بحضور قادة وأركان الحرس الثوري الإيراني في طهران "نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضينا هجوما جديدا، ويستحق ردا من جانبنا".

وأضاف "(إسرائيل) تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها".

وتابع قائلً "االكيان الصهيوني هو من بدأ الاعتداءات، وعمليتا "الوعد الصادق 1 و2" كانتا دفاعيتين".

وشدد على أن الجهورية الإسلامية تعاملت بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي، ولم نتخذ قرارات انفعالية في إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

المصدر / وكالات
#إيران #الرد بقوة #عراقجي

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