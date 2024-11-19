ارتقى 3 شهداء، اليوم الثلاثاء، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا وقصفته بقذائف الأنيرجا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال قرب قباطية.

والشهداء هم رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، وأنور نضال توفيق سباعنة (25 عاماً)، وسليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاماً).

وفجر اليوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات مسلحة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحم مدينة جنين وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية .

وأكدت المصادر أنّ الاحتلال حاصر منزلًا ين قباطية ومثلث الشهداء جنوب جنين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وقالت، إن "الاحتلال أطلق عدة قذائف "إنيرجا" تجاه المنزال المحاصر، ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة".

وأشارت مصادر محلية، إلى ارتقاء شهداء داخل المنزل المحاصر في قرية مثلث الشهداء، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنزل، وسحب جثامين الشهداء.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين، أنّ مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محور الشهداء بعد إيقاع قوة صهيونية خاصة بكمين مركب وتحقيق إصابات مؤكدة.

وواصلت جرافة الاحتلال عمليات التجريف والتخريب في حارة الوهدان بمخيم جنين.

وقال الهلال الأحمر، إنّ طواقمها تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي بالبطن لشاب يبلغ من العمر (33 عاماً) في جنين وجاري نقله للمستشفى.





المصدر / فلسطين أون لاين